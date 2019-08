Jen pár hodin se z kořisti v podobě elektrokola mohl radovat 41letý muž z Čelákovic, kterého zlákalo kolo volně postavené poblíž domu. Jeho krádež oznámila 66letá žena v pátek 23. srpna. „Díky skvělé spolupráci policistů a strážníků Městské policie v Čelákovicích se právě strážníkům podařilo během několika hodin dopadnout jak pachatele, tak i zajistit odcizené kolo,“ poznamenala policistka Hašlová. S tím, že dotyčný je nyní podezřelý ze spáchání dvou přečinů: z porušování domovní svobody a z krádeže.

Rovněž v Čelákovicích policie eviduje i další případ, přičemž pachatel zůstává zatím neznámý. Zloděj si zřejmě všiml kola volně opřeného u zdi rodinnému domu – a využil toho, že v krádeži mu vlastně nic nebránilo. Na zahradu se dostal bez překážek: odemčenými vstupními vrátky. Pak už stačilo jen odjet.

Dokonce dva stroje – běžné kolo a elektrokolo, jejichž hodnota je vyčíslena dohromady na více než 50 tisíc korun – hledají policisté z Úval po krádeži v Horoušanech. Ani tam to pachatel neměl nijak těžké. „Zloděj vstoupil na pozemek rodinného domu, kde bez problému vnikl do garáže, neboť nebyla nijak zajištěná,“ poznamenala Hašlová.

Upozorňuje v té souvislosti na známou pravdu, jež je prověřená nejen léty, ale staletími: příležitost dělá zloděje. Policisté proto znovu připomínají tradiční apel na občany, aby dbali na zajištění svého majetku. Rady a návody, jak postupovat, policie nejdostupněji nabízí prostřednictvím mobilní aplikace Zabezpečte se. Tu si lze snadno stáhnout do chytrého telefonu nebo do tabletu s oběma nejrozšířenějšími operačními systémy – tedy jak z Google Play, tak i z App Store.

Jak předcházet krádeži bicyklu:

- Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup)

- Systém k zabezpečení jízdního kola je třeba využít i při ukládání kola do sklepní kóje či na balkon

- Jste-li na vyjížďce ve skupině dalších cyklistů, vyplácí se, když na odstavená kola zůstane někdo dohlížet

- Pokud ukládáte jízdní kolo do společných prostor domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří do objektu, ale i do společných prostor, kde jsou kola uskladněna (a i zde využijte bezpečnostní stojan nebo systém)

- Ani na vlastních pozemcích nenechávejte kola volně odložená; i zde je nutné bicykly ochraňovat (a to opět využitím bezpečnostního systému nebo uložením do prostor pod bezpečnostním zámkem)



Zdroj: Policie ČR