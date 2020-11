Pachateli hrozí až osm let za mřížemi, neboť kradl v době nouzového stavu. Svědci, kteří by mohli přispět k jeho dopadení, se mají obrátit na číslo 974 872 710 nebo na linku 158.

Parkující ford byl cílem zloděje

Hořovický případ se škodami přes třicet tisíc korun opět potvrdil heslo, kterým by se měl řídit každý šofér: auto není trezor. Z fordu parkujícího v hořovické ulici U Školy pravděpodobně během noci zmizel nivelační přístroj známé značky za sedmadvacet tisíc a vrtací kladivo shodné značky v hodnotě šest tisíc. Pachatel se podle policejní mluvčí Michaely Novákové do vozidla dostal neznámým způsobem, aniž by poškodil zámek. Majitel nechal věci ve voze déle než dva dny.