Přivolaní policisté na místě provedli dechovou zkoušku, která ukázal hodnotu 1,94 promile alkoholu. Policisté na místě ženě zadrželi řidičský průkaz.

Zloděj ukradl v rybářské chatě nástěnné kalendáře

Policisté obvodního oddělení Hořovice vyšetřují vloupání neznámého pachatele do rybářské chaty u rybníka „peklo“ v obci Točník. Zatím nezjištěná osoba v době od 12. ledna do 15. ledna vnikla do objektu. Zloděj si jako svůj lup vyhlédl čtyři nástěnné kalendáře s rybářskou tématikou, které si odnesl. Jejich cena se odhaduje na sto korun. Poškozením vybavení chaty pachatel způsobil rybářskému svazu škodu pět set korun.

Vandal řádil na pozemku domu v Nižboru

V noci z úterý na středu 20. ledna neznámý pachatel překonal oplocení pozemku u domu v části obce Stradonice. U zaparkovaného vozidla Škoda Kodiaq rozbil okno pravých zadních dveří a navíc je promáčkl. Dále zatím nezjištěným předmětem poškodil jeden z článků plastového krytí venkovního bazénu. Škoda na vozidle byla vyčíslena na padesát osm tisíc korun a poškozením bazénu způsobil škodu dvacet tisíc korun.