Muž byl převezen k preventivnímu lékařskému vyšetření, se kterým souhlasil, ale odběr biologického materiálu odmítl. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 25 000 korun. Berounští policisté v současné době tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a podezřelému muži z okresu Beroun za toto protiprávní jednání hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až tři roky.

Kvůli autorádiu způsobil dvojnásobnou škodu

Někdy v době od soboty 27. února do pátku 5. března vnikl neznámý pachatel do dodávky značky VW Transporter stříbrné barvy, která byla zaparkována v berounské ulici Dobrovského. Zloděj při vloupání poškodil skleněnou výplň u předních dveří, čímž vznikla poškozenému škoda ve výši 2 000 korun. Následně z vozidla ukradl autorádio černé barvy v hodnotě 2 500 korun. Pachatel tak celkově způsobil pětašedesátiletému majiteli dodávky škodu za 4 500 korun. Skutku se navíc dopustil v čase vyhlášení nouzového stavu, za což mu hrozí odnětí svobody na dva roky až osm let. Policie zároveň vyzývá řidiče, aby zbytečně nedávali zlodějům příležitost a nenechávali v autě cennosti.