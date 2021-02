KRIMI MIX: Řidič nezvládl zatáčku a skončil v lampě. V dechu měl tři promile

K dopravní nehodě osobního vozidla Škoda Felicia vyjeli berounští dopravní policisté ve čtvrtek 18. února asi hodinu před půlnocí do obce Hlásná Třebáň. Třiačtyřicetiletý řidič při průjezdu pravotočivé zatáčky v ulici V Rokli nezvládl řízení, přejel do protisměru a dále mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do sloupu veřejného osvětlení.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR