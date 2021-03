Dále odcizil kolo na nákladní automobil v hodnotě 11000 korun. Navíc poškozením strojů způsobil škodu za 8100 korun.

Řemeslník zůstal bez nářadí

V době od soboty 27. února do pondělí 1. března zatím neznámý pachatel překonal oplocení rodinného domu v Králově Dvoře, do kterého po vypáčení vstupních dveří následně vnikl. Dům rychle prohledal a odnesl si odtud ruční sbíječku značky Bosch v hodnotě 18000 korun. Zalíbila se mu i druhá sbíječka značky Makita, které měla hodnotu 15000 korun. Jehlový otloukač a příklepová vrtačka, oboje v ceně 1500 korun, také nebyly ušetřeny. Zloděj vzal i úhlovou brusku Makita za 5000 korun, svářečku na plasty za 2500 korun a plynový vařič za 2000 korun.

Zloděj řádil ve sklepech bytového domu

Policisté Obvodního oddělení Beroun prošetřují vloupání do sklepních kójí, ke kterému došlo v noci na pátek 26. února. Neznámý pachatel vnikl bez užití násilí do bytového domu v Nižboru v ulici Za Hotelem a následně, již za použití síly, vypáčil petlice a zámky u celkem sedmi sklepních kójí. Některé pouze prohledal a nic z nich nevzal. Z dalších ukradl různé drobné věci. Jednalo se například o ovoce, alkohol, potraviny, elektro nabíječku, nebo i prázdné lahve od piva. Škoda byla celkem vyčíslena na téměř čtyři tisíce tři sta korun. Případ je prošetřován jako zločin krádeže a porušování domovní svobody. Jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, kdy je vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav, hrozí pachateli trest odnětí svobody na dva roky až osm let.