Samotná škoda na škodovce byla vyčíslena na 390 tisíc korun. Případ je prošetřován jako podezření z trestného činu poškození cizí věci a po pachateli policisté pátrají. Policie zároveň prosí možné svědky, aby se ozvali na lince 158 či na nejbližší policejní služebně.

Asi chtěl velkou snídani, tak kradl

V neděli 21. února se neznámý pachatel vloupal do bedny na pečivo u prodejny potravin v Pivovarské ulici ve Vysokém Újezdě. Pachatel použil hrubou sílu, aby se skrze víko dostal ke zboží uloženém v plechové bedně. Odtud ukradl plastové přepravky naplněné různými druhy sladkého i slaného pečiva, které mělo hodnotu téměř jeden tisíc korun. Ke krádeži došlo v době vyhlášeného nouzového stavu a pachateli tak hrozí odnětí svobody na dva roky až osm let. Policie po zloději pátrá.

Vykradl chatu, odkud si odnesl věci za 29 tisíc korun

V Chyňavě v lokalitě Podkozí došlo ke vloupání do rekreační chaty, odkud si zloděj odnesl slušný lup. Poškozený čin ohlásil na policii v neděli 21. února. Zatím neznámý pachatel v období od neděle 14. února do dne, kdy byl čin nahlášen, násilně vnikl na pozemek, rozbil okno chaty vnikl dovnitř. Odtud si postupně odnesl křovinořez, benzínovou sekačku, motorovou pilu, horolezeckou přilbu, popruhy s bederním pásem, infrazářič a radiobudík. Odcizené věci byly v hodnotě téměř dvaceti devíti tisíc korun. Protože se pachatel vloupání dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let. Policie po pachateli nebo pachatelích pátrá a prosí možné svědky, aby se přihlásili.

Zapálil louku a chytla i klubovna

Neznámý pachatel v sobotu 20. února po sedmé hodině večerní zřejmě úmyslně založil požár na louce blízko volně přístupnému pozemku v Kleštěnicích. Oheň se rozšířil i na dřevěnou chatu poblíž, která sloužila jako klubovna místního sportovního sdružení. Došlo k částečnému zahoření objektu a vzniklá škoda je momentálně vyčíslena na 100 tisíc korun. Policisté tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci a po neznámém žháři pátrají.