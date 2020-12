Obviněný se během svého řádění stačil dopustit celkem čtrnáct trestných činů. Například v lednu letošního roku se vloupal do rozestavěného rodinného domu v Hostomicích, ze kterého odcizil nářadí. V srpnu v obci Lochovice zase vnikl na pozemek rodinného domu. Odtud odcizil volně odloženou kabelku s peněženkou s finanční hotovostí, doklady a platební kartou, ze které následně provedl čtrnáct neoprávněných bezkontaktních plateb. V posledních týdnech se intenzita jeho počínání stupňovala.

Listopad byl pro něj měsícem vloupaček a vykrádaní aut a sklepů v Hořovicích. Nejdříve vnikl do osobních automobilů, ze kterých odcizil autorádio a navigaci. Stejného dne se dostal do bytového domu a provedl vloupání do sklepních kójí, z nichž však nic neodcizil. Hned dvakrát vykradl vozidlo Ford Transit, ze kterého si odnesl peněženku s doklady a v druhém případě klíč od dalšího vozidla, který zanechal poškozený v kabině vykradeného vozu.

Následující noci v obci opět řádil a poté, co se dostal na pozemek rodinného domu, odnesl si z pergoly nivelační přístroj a ze zahradního domu zmizelo drobné nářadí. Připravil i nemilé překvapení obyvatelům bytového domu, kdy nejméně ve dvou případech, vnikl na balkon bytu v prvním patře, ze kterého zmizela piva a meteostanice.

Tento měsíc v několika dalších případech znovu vnikl do sklepních prostor bytových domů, kde prohledal sklepní kóje, ale ve většině případů nic neodcizil. A ještě před čtrnácti dny se přeorientoval zpět na rodinné domy a po násilném vstupu do několika nemovitostí odcizil například náramkové hodinky, notebook, kabelky, tašky a fotoaparát. Nepohrdl ani balíčkem s mikulášskou nadílkou.

Své nájezdy završil krádeží věcí z osobního automobilu Škoda Yeti, ze kterého si odnesl vysavač na listí a nůžky na plot. A téhož dne se ještě stačil vloupat i do skladu jedné z hořovických firem, ze které zmizel notebook.

Lapka měl podle policie způsobit škody v hodnotě bez mála sto osmdesáti sedmi tisíc korun. „Podezřelému hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let. Navíc hned po provedení procesních úkonů byl dán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Muž putoval do Vazební věznice na pražské Ruzyni,“ řekla mluvčí policie Michaela Nováková.