Loni policisté na celém území kraje zaznamenali 20 428 trestných činů, což je oproti roku 2018 nárůst o 1218 skutků. Nárůst o 6,34 procenta nicméně náměstek ředitele středočeské policie pro kriminální policii Jan Krejčí nehodnotí jako výrazný. Upozornil, že na navýšení se podílela i takzvaná vyhledaná trestná činnost – tedy případy, jež policistům nejsou nahlášeny, ale odhalí je oni sami: třeba jde o drogy u řidičů či kyberkriminalitu.

Ve kterých regionech je nárůst a kde pokles?

Nejvíce činů, alespoň z pohledu nárůstu v procentech, přibylo na Rakovnicku, kde rozdíl dosahuje 14,3 procenta. I po meziročním navýšení o 99 případů se však počet registrovaných činů vyšplhal na 790, což je nejméně v celém kraji. Pod tisícovkou zůstalo ještě Kutnohorsko s 896 skutky (a nárůstem o 96 případů, což představuje 12 procent). Naopak tři regiony loni překročily hranici dvou tisíc případů.

Jsou jimi Kladensko (loni 2874 činů, nárůst o 137 neboli 5 procent), Mladoboleslavsko (se 2294 skutky a navýšením o 187 čili 8,9 procenta a územní odbor Praha-venkov: Jih (2179 případů, navýšení o 201, což představuje 10,2 procenta). Jediným regionem v rámci středních Čech, který loni zaznamenal úbytek registrované kriminality, je Benešovsko (s 1236 skutky a snížením o 25 případů, vyjádřenými rovnými dvěma procenty).

Objasnit se v rámci kraje podařilo bezmála 46 procent případů: 45,95. Ve srovnání s předloňskem je to o 2,44 procenta méně. Nadpoloviční procento objasněnosti hlásí Nymbursko (56,61 procenta), Kolínsko (53,19), Mladoboleslavsko (51,52) a Kladensko (50,1); slušně se blíží také Příbramsko (48,78) s Prahou-venkov: Východ (48,57). Naproti tomu na statistickém chvostu se nacházejí „třetinové“ regiony – jako ostatně i předloni – Praha-venkov: Jih (33,08 procenta) a Berounsko (35,6).

Především majetková trestná činnost

„Největší zastoupení na celkové kriminalitě má majetková trestná činnost, která z celkového počtu registrovaných trestných činů tvoří téměř polovinu,“ připomněla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Objasněnost této kriminality je na zhruba 24 procentech,“ konstatovala. Upozornila, že krádeží vloupáním ubývá: zatímco v roce 2015 jich policisté v kraji evidovali 4896, loni 3125.

„Počty vloupání do rodinných domů mají v průběhu pěti let různě kolísající tendenci. V roce 2015 řešila středočeská policie 864 případů, o rok později vzrostl počet případů o více než osm desítek. V roce 2018 nahlásili občané 640 případů vloupání do rodinných domů, loni stoupl počet případů o více než 150,“ uvedla Suchánková. S tím, že na tomto počtu se projevila zejména série skutků připisovaných zatím neznámé skupině pachatelů řádících v okolí Prahy.

Veřejností nejpozorněji sledovaná bývá oblast násilné kriminality, do níž loni spadalo 1635 skutků (o šest více než předloni, což představuje meziroční nárůst 0,44 procenta). Nejvíce vyčnívá Kladensko s 216 případy, následuje Mladoboleslavsko (153). Naopak nejbezpečněji se z pohledu statistik jeví Praha-venkov: Západ (47), Rakovnicko (65) a Benešovsko s Kutnohorskem (po 72). Objasněnost v této kategorii loni celokrajsky dosahovala 64,46 procenta; o 2,35 procenta méně než předloni.

Pokud jde o samotné vraždy a vražedné pokusy, náměstek Krejčí připomněl loňských 16 případů (předloni 17), z nichž objasnit se podařilo 15. To, že jedna zůstává zatím neobjasněná, prý souvisí s tím, že pachatelé jsou v cizině – a středočeská policie provádí úkony trestního řízení v zahraničí. Šlo o spor Ukrajinců na ubytovně, který jeden z mužů nepřežil.

Mravnostní trestné činy

Mravností kriminalita se meziročně zvedla o 7,69 procenta neboli 19 skutků, když jich statistika zaznamenala celkem 266. Nejvíce na Kladensku (40), Mladoboleslavsku (33) a Mělnicku (31). Naopak na pouhé jednotky případů poklesly loni Rakovnicko (6) a Kutnohorsko (8). Právě v této skupině stouply podle náměstka Krejčího počty vyhledaných trestných činů díky mapování dění v kyberprostoru.

Objasněnost mravnostních deliktů loni v kraji dosáhla 63,9 procenta; meziročně se zvýšila o 3,99 procenta. Také k oblasti drogové kriminality, kdy počet případů meziročně stoupl o 92 a vyšplhal se na 564, Krejčí připomněl, že převážná většina byla zjištěna v rámci činnosti policie.