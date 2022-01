„Jaká zranění muž utrpěl ani způsob spáchání skutku zatím z taktických důvodů nebudeme specifikovat,“ řekla Deníku. Jisté je jen to, že záchranáři se muže bez známek života ještě snažili resuscitovat. Neúspěšně.

Od počátku se případem zabývají kriminalisté krajského ředitelství policie; členové týmu, kteří se zabývají objasňováním těch nejzávažnějších skutků násilného charakteru. Tedy z „oddělení vražd“. Právě jako vraždu také policejní detektivové případ v pondělí kvalifikovali, a to bezprostředně poté, co obdrželi první poznatky soudních lékařů. „V tuto chvíli pouze sdělujeme, že byla potvrzena násilná smrt; bližší oficiální výsledky pitvy budou mít kriminalisté k dispozici do měsíce,“ poznamenala mluvčí.

Brutální vražda ve Vysoké. Policie na místě zadržela podezřelou osobu

V souvislosti s mužovou smrtí již v neděli zadrželi policisté jeho 43letou družku. „V současné době je žena umístěna ve zdravotnickém zařízení,“ konstatovala Suchánková. „O jaké zařízení se jedná, nebudeme upřesňovat,“ odpověděla mluvčí Deníku na otázku, zda může potvrdit, že mínila psychiatrii.