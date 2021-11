Teoreticky by mu i jako mladistvému mohl hrozit až desetiletý pobyt za mřížemi: maximální možný trest, který lze v případě odsouzení uložit osobám mladším 18 let. Na případ se totiž vztahuje právní kvalifikace, jež v případě dospělého pachatele připouští i rozhodnutí o výjimečném trestu. Okolnosti skutků, které se ve skutečnosti odehrávaly pouze v hlavě souzeného mladíka, nicméně napovídají, že podobným směrem se úvahy soudu zřejmě ubírat nebudou. A stěžejní moment jednání nepochybně přijde ve středu, na kdy předseda senátu Petr Franc naplánoval výslech znalce.

Podle obžaloby se souzený mladistvý letos v únoru chystal spáchat dvě vraždy; dokonce ve stejném dni: zabít chtěl 14letou spolužačku a pak ještě 37letého muže. Naštěstí se události vyvinuly tak, že nedostal příležitost k tomu, aby se své představy mohl pokusit naplnit. Odhodlání mu však nechybělo – a vybavení také ne. Do batohu si připravil nůž s čepelí o délce 23,5 cm (i s rukojetí tato kudla měří 37,5 cm), další nůž o celkové délce 29 cm, jehož čepel má 15 cm, šest vrhacích nožů ve dvou velikostech a ještě chirurgický skalpel.

Sám pak přiznal, že tyto zbraně chtěl použít proti spolužačce, o níž věděl, že leží v pražské nemocnici. Nastoupil proto do ranního autobusu a odjel do hlavního města, kde se snažil dívku navštívit. „Ostrahou nebyl na oddělení vpuštěn – a nepodařilo se mu tak jeho záměr uskutečnit,“ shrnuje obžaloba, jak vše dopadlo.

Ještě ale nebyl konec – a připravené nože neměly zůstat nevyužité. Poté, co nepochodil v nemocnici, se mladík rozhodl zabít muže, který v obžalobě figuruje jako poškozený ročníku narození 1983. O něm nabyl dojmu, že jde o špatného člověka, jenž musí být odstraněn: jakožto otčím byl podle něj zlý na jeho kamarádku.

Z nemocnice proto mladík připravený zabíjet odjel metrem a pak autobusem do obce na Praze-západ, kde kamarádka bydlí. Před jejím domem sám sebe úmyslně zranil, když se skalpelem třikrát lehce bodl do pravého stehna. Byl to způsob, jak se dostat dovnitř. „Zavolal si nevlastní dceru poškozeného, aby dosáhl, že ho pozve za účelem ošetření poranění do bytu, čehož na základě žádosti dosáhl,“ osvětluje obžaloba jeho taktiku. Ani v tomto případě však na plánovaný útok nedošlo: ukázalo se, že muž, kterého chtěl mladík zabít, není doma.