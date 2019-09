Mrtvému muži z třídírny odpadu zřejmě nikdo neublížil

Zemřel muž prozatím neznámé totožnosti, přičemž podle prvotních ohledání zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na jeho úmrtí měl podíl někdo další. To v pondělí 9. září řekla Deníku policejní mluvčí Marcela Pučelíková k sobotnímu nálezu mrtvého těla mezi odpadem přivezeným do třídírny, již v Chrášťanech na Praze-západ provozují Pražské služby.

Bližší informace – například odpověď na otázku, zda oblečení nasvědčuje tomu, že by se mohlo jednat o bezdomovce, který v důsledku ochlazení hledal útočiště v kontejneru na separovaný papír a nepřežil transport vysypaného obsahu k třídicí lince, neměla mluvčí k dispozici. „Případem se zabývají kolegové kriminalisté územního oboru pro Prahu-venkov: západ," konstatovala Pučelíková. Připomněla, že cizí zavinění předběžně vyloučili – nicméně přesné odpovědi na otázky k příčině smrti a jejím okolnostem má poskytnout nařízená pitva. Na pitevně mají soudní lékaři zkoumat nalezené ostatky během úterka.

