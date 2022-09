Že jde do tuhého, pochopil také řidič a místo na brzdu sešlápl plynový pedál. To pochopitelně vyústilo v automobilovou honičku, kterou zachytily kamery umístěné v ulicích. Nyní je zveřejnili policisté. Přitom se pronásledovaný proháněl městskou zástavbou rychlostí až 140 km/h.

Zdroj: Youtube

„Pronásledování začalo v Berouně a přes Králův Dvůr, Zdice, Černín se vrátilo do Králova Dvora. Tam řidič vjel do slepé ulice a z auta pak utekl. Přitom ho nezabrzdil, takže vůz sjel do potoka,“ dodala mluvčí.

Video: Muž převážel v autě kradené obrazy, řídil pod vlivem drog

Ani útěk nebyl řidiči nic platný. Muži zákona ho zadrželi a sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Za to mu nyní hrozí dva roky vězení.

