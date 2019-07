/FOTOGALERIE/ Muže, který z AlzaBoxu neboli výdejní schránky zboží zakoupeného v internetovém obchodě a také z výdejny tohoto zboží odnesl dva mobily a hodinky, hledají policisté z berounského obvodního oddělení. Rádi by s ním probrali, jak to bylo s placením. Cena zmiňované elektroniky sice uhrazena byla – avšak z cizího účtu. Věc proto policisté řeší jako podvodné jednání, uvedla Marcela Pučelíková z berounské policie.

„Neznámý pachatel získal přístup do e-mailu, který byl propojen s internetovým obchodem a platební kartou poškozeného. Následně provedl objednání dvou mobilních telefonů a hodinek. Tyto zaplatil prostřednictvím platební karty poškozeného, jejíž heslo se mu podařilo prolomit – a provedl bezhotovostní převod finanční částky za objednané zboží,“ shrnula Pučelíková známá fakta. Co bylo dál, už zachytily bezpečnostní kamery: z výdejní schránky i od výdejního pultu si věci odnesl stejný, prozatím neznámý muž. Jeho poznávacím znamením by mohlo být výrazné tetování na levém předloktí.