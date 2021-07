Kolem oploceného pozemku farmy vede polní cesta, která je mezi pejskaři velmi oblíbená a stává se tak častým místem k venčení. „Mnohdy tam psi běhají navolno. Přitom se nachází prostoru v honitby a ideálně by měli být na vodítku,“ řekla majitelka farmy Pavlína Folkman.

K incidentu došlo v pondělí 5. června v odpoledních hodinách. Kolem plotu procházely dvě ženy, které doprovázeli dva volně pobíhající psi silnějšího plemene, když jeden z nich měl pštrosovi prokousnout hrdlo. „Z místa jsme slyšeli křik, tak nás to na krátko upoutalo. A protože se naši pštrosi snaží jakékoliv psy vždy odehnat, tak běhají s krkem vystrčeným těsně kolem plotu. A v tem moment jeden z těch psů musel našemu Emanovi chňapnout po krku,“ uvedla Pavlína Folkman.

Incident přesto nepovažovali za nějak vážný. „Tady každou chvilku někdo na psy křičí, tak jsme tomu nevěnovali větší pozornost. Když jsme navíc viděli Emana od ohrady odcházet, tak nám vůbec nedošlo, že ho ten pes kousnul,“ vyprávěla.

Pštrosí samec následkům zranění později podlehl, když vykrvácel. „Eman pak umřel někdy před večerem a my ho ráno našli v tom stavu, v kterém jsem ho vyfotila. Kdyby ti lidé přišli a hned nám řekli, že ho jejich pes kousnul, mohli bychom ho ještě zachránit. Bohužel vykrvácel z hrdla,“ posteskla si.

Pštrosi jsou známí jako monogamní druhy a nemusí být lehké jim pořídit nového partnera. „Já se teď docela bojím Božence pořídit nového partnera, protože ho ona teď nemusí přijmout. Další věc je, že ona sama může teď pojít žalem,“ vysvětluje, jak to mezi těmito opeřenci chodí.

Navíc se cena nového pštrosa může pohybovat od 11do 20 tisíc korun. „Záleží na stáří jedince. K tomu ještě připočítejte náklady na dopravu. Pokud je majitel psa pojištěný, tak by to šlo uhradit z té pojistky. Ale stále tu je riziko, že Boženka nového druha odmítne. Nicméně doufám v tu dobrou část, a pokud majitelé přijdou s nabídkou se dohodnout, ráda to udělám,“ dodává Pavlína Folkman.