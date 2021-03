Někoho to mohlo stát život! Vandal v Berouně poškodil lampu veřejného osvětlení

/FOTOGALERIE/ Veřejné osvětlení v berounské městské části Hlinky v ulici Nad Hřištěm poničil neznámý vandal. U lampy přesekal kabely, čímž způsobil její nefunkčnost. Město se obrátilo k veřejnosti, zda si v uplynulých dnech do středy 23. března lidí nevšimli něčeho podezřelého, co by mohlo vést k vypátrání pachatele.

Poškození elektrických kabelů na lampě veřejného osvětlení v Berouně. | Foto: archiv města