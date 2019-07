Od bazénu někdo odnesl filtraci i generátor chloru

Byl snad motivací ke krádeži ohlášený příchod mimořádně parného počasí? Nebo prostě v obci Klínec na Praze-západ jednoduše udeřil zloděj hledající patrně cokoli, co by se dalo snadno odnést a zpeněžit? To zatím policisté z Mníšku pod Brdy nevědí. Pátrají po tom, kdo si odnesl bazénovou filtraci a solinátor (zařízení ke zlepšování kvality vody pomocí běžné kuchyňské soli, z níž se elektrolýzou vyvíjí chlor místo obvyklé chemie); obojí značky Intex.

Zdá se být pravděpodobné, že ten, kdo se pro tuhle kořist vypravil během noci na pondělí 22. července – k činu došlo někdy v době od desáté večer do osmé ranní – šel zřejmě najisto: nerozpakoval se totiž vylomit vrátka vedoucí do zahrady. Způsobená škoda byla podle policejní mluvčí Marcely Pučelíkové vyčíslena na sedm tisíc korun. „Policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí k vypátrání neznámého zloděje a odcizených věcí,“ konstatovala Pučelíková ve čtvrtek 25. července. Z jejích slov plyne, že by policistům mohlo pomoci jak svědectví z místa činu, tak případná informace o podezřelé nabídce výhodné koupě použitého bazénového příslušenství. Démon alkohol ho i se sklápěčkou poslal do potoka Přečíst článek › Řídil motorku bez značky a se zákazem Přečíst článek ›

