Opilec dal záchranářce facku a ještě ji kopl do břicha

Záchranáři, přesto, že zachraňují životy, to nemají jednoduché. Místo poděkování se na jejich hlavy mnohdy snese v lepším případě snůška vulgárních výrazů, jindy čelí fyzickým útokům. Své o tom ví i posádka, která převážela podnapilého muže do nemocnice. Záchranářce dal v nemocnici facku a kopl ji do břicha.

ilustrační foto | Foto: DENÍK/Sejkora Jiří