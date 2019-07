Opilému řidiči zamezil v jízdě všímavý občan

Že by si přihnul „na kuráž“, aby se nebál usednout za volant, jestliže nevlastní řidičák? I tahle otázka mohla blesknout hlavou policistům z Brandýsa nad Labem poté, co je pozorný občan přivolal dvě hodiny po sobotním poledni do vesnice Mírovice u Veleně na Praze-východ. S tím, že v nebezpečné jízdě právě zastavil řidiče, který je zcela zjevně opilý. Prakticky úplně namol.

Alkohol za volantem - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Tenhle odhad následně potvrdily výsledky dechové zkoušky: 41letý šofér „nafoukal" tři a půl promile. V pondělí 15. července o tom informovala policejní mluvčí Eva Hašlová. „Policejní hlídka zjistila nejen pozitivní dechovou zkoušku s alarmující hodnotou, ale také to, že muž není držitelem řidičského oprávnění," doplnila další souvislosti. Nemohlo to skončit jinak, než že je nyní dotyčný podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Potrestán by mohl být pobytem za mřížemi až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti," připomněla Hašlová, jaké sankce nabízí trestní zákoník pro případ uznání viny soudem. Uplatnit se přitom mohou všechny zároveň.

Autor: Milan Holakovský