Jak pracují internetoví podvodníci? Jeden se omylem dovolal do redakce Deníku

Jedním z poškozených je 62letý muž. Tomu zaslal podvodník SMS zprávu s odkazem na Ministerstvo práce a sociálních věcí a možností získat vyplacení dávek nemocenského pojištění. „Muž na odkaz klikl, čímž byl přesměrován na stránky podobající se skutečné webové stránce České správy sociálního zabezpečení. Tam byl vyžádán k přihlášení do svého internetového bankovnictví. Po vyplnění veškerých údajů potvrdil transakci a poté zjistil, že mu byla z účtu odečtena částka ve výši téměř 200 tisíc korun,“ popsala Richterová.

Žena falešnému bankéři řekla číslo karty i bezpečnostní kód. Přišla o 117 tisíc

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 3 trestných činů, a to z podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na tři roky až osm let.

Jak smishing rozpoznat a jak postupovat?

- Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodobovat například banku, úřad, doručovací společnost. U každé zprávy proto pečlivě posuzujte hlavně obsah.

- Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži, do které jste se nikdy nepřihlásili, jsou podezřelé.

- SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický překlad.

- Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu.

- Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.

- Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, neklikejte na něj.

- Nikdy nepřeposílejte nikomu žádné autorizační kódy.

- Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící.

- Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR.

Zdroj: PČR