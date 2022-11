Hned 54 řidičů nemělo vozidlo ve vyhovujícím technickém stavu, nejvyšší dovolenou rychlost jich překročilo 43. Devětatřicetkrát policisté zaznamenali na placeném úseku dálnice auto bez zakoupené dálniční známky, ve 22 případech neměli řidiči zapnutý bezpečnostní pás. Šoférů s mobilem v ruce nachytali devět.

Do akce se po celém Středočeském kraji zapojili 304 policisté. Celkem od 28. do 30. října zkontrolovali 2250 vozidel, motocyklů a jejich řidičů. Truxa současně upozorňuje, že hlavním cílem všech dopravně bezpečnostních akcí není odhalit co nejvíce přestupků. Mají především působit na účastníky silničního provozu a přispět ke snížení počtu dopravních nehod.