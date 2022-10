„Na místě došlo k incidentu, kdy byl jeden muž zraněn nožem. Kriminalisté z Berouna nyní případ vyšetřují jako těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ uvedla mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

Útočník už si od vyšetřovatelů vyslechl obvinění. Policie nicméně stále shání další svědky, kteří by do případu mohli přinést nové informace. „Hledáme případné svědky, kteří mohli celý incident nebo jeho část vidět. Zejména uvítáme informace k situaci, kdy došlo k napadení nožem do oblasti břicha poškozeného,“ doplnila mluvčí.

Veřejnost může volat na linku 158 nebo přímo berounským kriminalistům na telefonní číslo 606 665 995.