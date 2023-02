K loupežnému přepadení došlo 10. února, ve čtvrt na devět ráno. Do berounské trafiky v Šafaříkově ulici vstoupil maskovaný muž s nožem v ruce, přistoupil k prodavačce, která zrovna vkládala zboží do ledničky, namířil na ni nůž a okřikl ji slovy, ať mu dá terminál. "Žena na to zareagovala tak, že po něm hodila láhev s nápojem a začala před ním couvat za prodejní pult. On ji následoval, stále na ni mířil nožem a opět na ni zakřičel, ať mu dá terminál. Poté do ženy strčil, následkem čehož spadla do křesla, při tom si všiml pod pultem peněženky s tržbou, kterou sebral a šel k vchodovým dveřím,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.