Policisté případ a kamerové záznamy zveřejnily až nyní a žádají veřejnost o pomoc při identifikaci lupiče. Ten vešel zamaskovaný do obchodu, obešel prodejní pult, stoupl si až k obsluze a vytáhl na ni asi dvaceticentimetrový nůž. "Pak beze slov otevřel malou textilní brašnu, čímž se s největší pravděpodobností dožadoval vydání peněz," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Na tuto situaci prodavač zareagoval tak, že si obratem do jedné ruky vzal dlouhou svítilnu, do druhé dlouhý nůž a zjevně se chystal pokladnu bránit. Toho se zřejmě lupič lekl a z prodejny utekl ven.