Lochovice /VIDEO/ – Noviny i časopisy nechala zlodějská trojice bez povšimnutí; při noční návštěvě trafiky v obci Lochovice na Berounsku se zaměřovala výhradně na pokladnu s penězi a na cigarety.

Prozradí pachatele vloupání jejich zmatenost? | Foto: PČR

Ukazuje to kamerový záznam poněkud zmateně působícího počínání zlodějské partičky, jež se do stánku vloupala vypáčením vstupních dveří v noci na středu. Nepomohlo ani to, že vstup chránila i mříž s visacími zámky. Škoda, již za sebou dotyční zanechali během chvilkové návštěvy, je vyčíslena na 40 tisíc korun.