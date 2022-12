Při namátkové silniční kontrole zastavili policisté sloužící na dálnici D5 kamion s návěsem. Jeho řidič nadýchal přes tři promile.Zdroj: Policie ČR

Jen co policisté dostali souhlas státního zástupce, podnapilého šoféra zadrželi a umístili do cely. Ten dle své výpovědi v pátek ráno vyrážel z Wroclawi do Plzně s tím, že večer ještě stihl vypít necelou lahev vodky. Ráno ale nepociťoval, že by byl opilý, tak se vydal na cestu.

„Policisté nyní případ řeší v rámci zkráceného přípravného trestního řízení. Vzhledem k tomu, že řídil kamion ve stavu vylučujícím způsobilost a mohl tak ohrozit život nebo zdraví osob či způsobit značnou škodu na majetku, mu policisté sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila mluvčí.

Řidiči kamionu tak hrozí až rok za mřížemi.