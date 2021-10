„Pokud muže uvidíte, nebo máte jakékoliv informace a poznatky o tom, kde by se muž mohl nacházet, kontaktujte policisty na telefonním čísle 158,“ dodala mluvčí.

Muž má vazby na Chomutov, je vysoký asi 185 centimetrů, hubený, má hnědé vlasy a hnědé oči. Neměl by být ozbrojený, nebezpečný a ani nemá nakažlivou nemoc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.