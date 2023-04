Opatrnost, rozvážnost, podezíravost – takový musí být přístup ke všem podezřele výhodným nabídkám. Na Berounsku je nyní další oběť podvodníků. Tentokrát přišel muž, který se nechal smyšlenými sliby přesvědčit k investování do devizového obchodování, o skoro milion a půl.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Podvodník muži sliboval výhodné investice s napojením na investičního robota. Peníze se mu podařilo vylákat z poškozeného postupně pod falešnou legendou,“ uvedla preventistka berounské policie Simona Vacherlohnová.

IT kriminalita i na Berounsku v posledních letech stále roste. „V roce 2020 jsme evidovali 136 oznámení, v roce 2021 jich bylo 199 a v loňském roce jsme se dostali už na číslo 220,“ připomněla Vacherlohnová.

Jak nenaletět

NA ZAČÁTKU JE MANIPULACE



- cílem všech podvodníků jsou vaše peníze, pro důvěryhodnost svých nabídek často zneužívají známé osobnosti a společnosti, tím zvyšují šance, že jim někdo sedne na lep

- dopřejete-li jim sluchu, začne intenzivní manipulace v podobě přesvědčování o výhodnosti investice a výdělku závratných sum

- očarovány vidinou skvělého výdělku pak oběti poskytnou podvodníkovi své osobní údaje, kopie osobních dokladů, předají přístupové údaje k internetovému bankovnictví a ke své platební kartě a nakonec umožní podvodníkovi vzdálený přístup do svého počítače.



CO TO JE VZDÁLENÝ PŘÍSTUP



- jde o postup, který se v IT oblasti využívá ke vzdálenému přístupu k počítači nebo mobilnímu telefonu z jakékoliv lokality či části světa, v praxi to chodí tak, že pomocí aplikací a kódů poskytnete přístup dalšímu člověku k vašemu počítači - a on má v tu chvíli přístup ke všem datům a souborům, které v něm máte, zároveň může sledovat vaší činnost



MLČETI ZLATO



- neposkytujte vzdálený přístup k počítači a k mobilnímu telefonu nikomu, koho neznáte

- pachatelé můžou zneužít a napodobit jakékoliv telefonní číslo a vydávat se tak za bankéře či policistu, této trestné činnosti se říká vishing

- po telefonu neposkytujte nikomu své osobní údaje ani údaje k internetovému bankovnictví a k platební kartě – vaše údaje mohou pachatelé zneužít

- neposkytujte nikomu, koho neznáte kopie svých osobních dokladů

- nedoporučujeme plně věřit recenzím investičních společností – ty může napsat kdokoli

- volte pro zhodnocení peněz jen ověřené a renomované společnost



NEDEJTE SE



- pokud pod vlivem manipulace a strachu předáte podvodníkovi údaje ke svému bankovnímu účtu, neprodleně kontaktujte svou banku

- nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu, kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka sama zareaguje a učiní další opatření

- v případě pochybností vždy kontaktujte svou banku

- při podezřelých kontaktech neváhejte obrátit se na tísňovou linku Policie České republiky 158