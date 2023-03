Dalším případem podvodu na internetu se zabývají berounští policisté. Senior se nechal zlákat vidinou výhodného investování. Nakonec však přišel o 250 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/DPA

74letý muž společně se ženou objevil na internetu reklamu s nabídkou možnosti výhodného investování. Stránku otevřel a zaregistroval se. Ozvala se mu žena vydávající se za manažerku investiční společnosti a dle instrukcí uhradil částku 250 eur.

Jak pracují internetoví podvodníci? Jeden se omylem dovolal do redakce Deníku

Následoval hovor s údajným investiční bankéřem. „Ten muži uvedl, že mu poradí a pomůže, jak s investováním začít a co je vše pro to potřeba udělat. První instrukcí bylo stažení aplikace umožňující vzdálený přístup do zařízení a následně zaslání ofoceného občanského průkazu. Senior plnil všechny úkoly, které mu rádoby bankéř diktoval a posléze poslal několik částek v celkové výši přes 130 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Když se chtěl muž přesvědčit, jak mu peníze vydělávají, bankéři už se dovolat nedalo. „Proto kontaktoval společnost na vysledování a navrácení peněz, která byla v cizím jazyce. Opět se mu ozvala osoba, která naslibovala vrácení „ztracených peněz“, jen v tom hrálo opět roli nainstalování aplikace pro vzdálený přístup. S neznámou volající se pak domluvili, že pro návrat finančních prostředků bude potřeba založit bitcoinovou peněženku, na kterou je potřeba vložit 110 tisíc korun kvůli poplatkům, clu apod,“ popsala policejní mluvčí.

S penězi už se důvěřivý senior neshledal a přišel o celkem 250 tisíc korun.

Podvodníci mají další trik. Lákají na vyplácení dávek z nemocenského pojištění

Policisté opětovně varují nejen před výhodnými investicemi, ale i před inzeráty na internetu nebo neznámými volajícími. "Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv, může nabízet cokoli. Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované nabídky, důkladně si je prověřte. Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak uděláte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte tak podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi. Nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte nikomu kopie osobních dokladů,“ připomínají policisté.

Jak se nenechat okrást?

- Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

- Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

- Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví či platebních kartách.

- Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

- Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

- Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.



Zdroj: PČR