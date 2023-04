/FOTO, VIDEO/ Možná touha sklouznout se přiměla zatím neznámé pachatele zničit poklop na berounské skluzavce. Ta přitom ještě nebyla uvedena do provozu, slavnostní otevření se tak bude muset posunout, než bude opravena. Případ řeší policie. Vandalům hrozí až rok vězení.

Berounská venkovní skluzavka na Městské hoře | Video: Radek R. Kaša

K násilnému vypáčení poklopu dojezdové části skluzavky došlo v sobotu ve večerních hodinách. Na místě však nebyly nalezeny žádné stopy, které by naznačovaly, že pachatelé použili k vypáčení nějaký předmět.

„Oznámení o poškození skluzavky jsme dostali v neděli ráno. Podle toho, jak bylo víko v dojezdové části vyrvané, musel někdo mít enormní sílu, nebo se vypáčení ujalo více lidí najednou,“ uvažuje Antonín Marx, ředitel Berounské sportovní, která má novou městskou atrakci ve správě.

Vandalové se snažili dostat i do horní části skluzavky, která je rovněž zabezpečena ocelovým víkem. „Tam se jim povedlo naštípnout petlici poklopu, která byla zajištěna zámkem,“ popisuje následky ataku Marx, který v neděli ráno spolu s kolegou zabezpečil víko řetězem.

Zahájení provozu se posouvá

Škoda se vyšplhá nejméně ke dvaceti tisícům korun. „Vzhledem k tomu, že jsou horní dvířka, která jsou navíc hliníková, i dolní poklop ošetřeny komaxitem, něco to stát bude. Ještě nevíme, jak moc se to bude muset opravovat, nicméně do protokolu jsem odhadl, že to může stát minimálně kolem 15 tisíc korun. Nevylučujeme ale, že to může být i více,“ vysvětluje ředitel.

Termín oficiálního otevření skluzavky, který měl připadnout na konec tohoto měsíce, bude muset být podle Marxe posunut. „Je to z jasného důvodu – musíme zajistit lepší zabezpečení proti vandalům. Částečnou útěchou je, že v místě bude v dohledné době istalována kamera městské policie, která pomůže podobným incidentům předejít,“ dodává ředitel Berounské sportovní.

Až dvanáct měsíců za mřížemi

Policisté nyní věc vyšetřují s podezřením na spáchání trestného činu poškození cizí věci. „Podle dosavadního šetření neznámý pachatel v sobotu 22. dubna, v době od půl deváté večer do půlnoci, ohnul víko koncového dílu skluzavky, až prasklo, a poté ohnul petlici, jež zajišťovala dvířka skluzavky. Tímto jednáním byla způsobena škoda v předběžné výši okolo 20 tisíc korun,“ potvrzuje mluvčí policie Michaela Richterová. V případě dopadení vandalům hrozí až jeden rok v chládku.