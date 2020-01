Slovní rozepři následovala rvačka. Muži hrozí až tři roky vězení

Vždy to chce zachovat chladnou hlavu. Takové poučení si lze vzít z příběhu, který skončil ve vyšetřování policie jako výtržnictví a vyhrožování - s cílem zapůsobit na úřední osobu. Za to muži hrozí až tříleté vězení. Ale o co šlo? Incident mezi dvěma muži se odehrál před prodejnou potravin. Co tomu předcházelo, vědí nejspíše pouze a jen oni. Jisté je, že slovní potyčka vygradovala.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Babej