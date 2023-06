Modernizace trati v Kladně zavře další ulice. Přejezdy budou bez závor a světel

Uvedl přitom, že s kamarádem neměli žádné zkušenosti s pěstováním konopí ani s jeho zpracováním – a návody hledali na internetu. Všechno vybavení včetně světel, automatických závlah a dalších technologií nebo drtičky i potřebné chemikálie podle jeho slov kupovali ve specializované prodejně v Berouně. Nejdříve prý pořídili tři světla, aby si indoorové zahradničení vyzkoušeli, načež společnou pěstírnu rozšiřovali. A každý z nich si prý samostatně postavil ještě jednu menší, provozovali je ve vlastní režii ve svých domech na Kladně.

Pěstírnu zavřel až policejní zásah

O chvíli později stejný muž v jednací síni uvedl, že s pěstováním konopí vlastně chtěli skončit. „Pomalu se to přestávalo vyplácet,“ prohlásil Jaroslav K. „Řešili jsme, že to dělat nebudeme a zabalíme to,“ konstatoval. Reálně však činnost pěstírny ukončil až zásah policie loni 4. října.

Na otázku státního zástupce Martina Susky, když šlo o činnost natolik nevýnosnou, proč se do ní každý ze společníků pustil ještě na vlastní pěst, obžalovaný odpověděl, že i to mělo skončit: „Chtěli jsme to udělat i doma naposledy a pak se na to vyprdnout.“

Žalobce Suska zjevně slovům obžalovaného nevěří. V souvislosti s trestnou činností v oblasti drog, dotýkající se Kladenska, Berounska, částečně Prahy, ale i vývozu produkce na Slovensko, poslal ke krajskému soudu šestici mužů dvou generací – ve věku mezi 28 a 49 lety. Tři z nich jsou stíháni vazebně.

Vedle obou pěstitelů je nyní za mřížemi ještě muž z Berounska, který se přiznal, že vyrobenou konopnou sušinu odebíral a dále nabízel odběratelům v regionu.

Další tři obžalovaní jsou na svobodě. Mezi nimi i jediný souzený cizinec v této kauze: Jurij K. původem z Ukrajiny, avšak hovořící bez náznaku cizího přízvuku. Na jeho příchod se mimochodem u soudu čekalo déle než hodinu: popletl si prý datum. Dorazil pak v oblečení, v jakém se k soudu většinou nechodí: v tričku a kraťasech.

Důkazy jsou velmi pádné



Do trestné činnosti, jejíž spáchání nepopírají, se jednotliví muži zapojovali rozdílným způsobem – a někteří se ani navzájem neznali. Obžaloba hovoří nejen o provozu pěstíren spojeném i s „elektroinstalačními opatřeními“ umožňujícími krádeže elektřiny v Kamenných Žehrovicích a na jedné adrese v Kladně dohromady nejméně za 2,1 milionu korun, ale také o distribuci konopí včetně jeho vývozu ve velkém na Slovensko k dalšímu prodeji.

Tuto činnost kriminalisté důkladně zmapovali sledováním i odposlechy, další důkazy přinesly domovní prohlídky. Sledování bylo i přeshraniční, takže na Slovensku neunikl zadržení ani tamní kurýr.

Jeden ze souzených mužů také přechovával kokain. Dva muži podle obžaloby přechovávali rostlinný materiál s obsahem THC – jeden v Praze 5, druhý v Králově Dvoře u Berouna. K jeho předávání mělo dojít mimo jiné i v Chrášťanech.

Pět ze šesti obžalovaných vystoupilo u soudu s takzvaným prohlášením viny. Znamená to, že nezpochybňují skutky, které jim obžaloba přisuzuje, ani jejich právní kvalifikaci. Někteří se však ohradili proti riziku uložení peněžitého trestu.

Soud tato prohlášení viny přijal (udělat to totiž také nemusí). V jejich případě to znamená, že upustil od dokazování a rozhodovat bude pouze o trestu.

Další termín hlavního líčení nařídil předseda trestního senátu Lukáš Barnet na čtvrtek.