Muž měl od září loňského roku do půlky ledna letošního roku čtyřikrát vniknout na cizí pozemek, a to v Srbsku, v Zaječově a dvakrát ve Zdici, kde ukradl větší množství nářadí, různé druhy elektroniky, hodinky, šperky, zkrátka vše, co našel.

Na vlakovém nádraží v Karlštejně si pak přisvojil nalezený mobilní telefon. „Posledního přečinu, neoprávněného užívání cizí věci, se dopustil tím, že vnikl na pozemek domu v obci Kařez, kde nasedl do zaparkovaného vozidla, v němž byly klíče od auta a odjel. Odcizené vozidlo našli na lesní cestě ve stejné obci,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na více než 290 tisíc korun a na poškození více než 5 tisíc korun.

Obviněný muž je stíhaný vazebně a v případě odsouzení mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.