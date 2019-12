Jirát, který už je nyní v důchodu, dozoroval první větev Rathovy korupční kauzy o manipulování veřejných zakázek ve Středočeském kraji. V rozhovoru, který poskytl Lidovým novinám po prvním z nepravomocných rozsudků, zkritizoval hostivického lékaře za obstrukce a chování v jednací síni.

Dále mimo jiné řekl, že Rath podle něj nikdy nenastoupí do vězení, protože pokud bude rozhodnutí o odnětí svobody pravomocné, uteče. Mluvil také o tom, že exposlanec lhal do médií a že má v zahraničních firmách schované peníze z trestné činnosti. Výši částky odhadl na stovky milionů korun.

"To, že výroky nebyly pravdivé, vyplynulo z rozsudku Vrchního soudu v Praze. Pan Rath nebyl odsouzen za to, že by ukrýval peníze do zahraničí a že by se jednalo o stovky milionů," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová. Krajské státní zastupitelství neúspěšně argumentovalo tím, že Jirát vycházel z dřívějších soudních rozhodnutí o Rathově vazbě.

Podle Stamidisové se KSZ rovněž nepodařilo prokázat, že by Rath v rámci svých mediálních vyjádření lhal. Podle ní šlo o součást obhajoby, kdy zákon obviněnému umožňuje hájit se všemi možnými způsoby.

Písemnou omluvu za "nepravdivé a dehonestující údaje a tvrzení, které zasáhly do práv Davida Ratha" a "za způsobené nepříjemnosti" má KSZ zveřejnit do 30 dnů od právní moci rozsudku.

Rath si od října odpykává sedmileté vězení za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Jeho advokát Adam Černý poukázal na to, že exhejtman nastoupil do věznice dobrovolně a včas, čímž fakticky popřel další z Jirátových tvrzení.

K pátečnímu jednání se Rath nenechal dovézt, ačkoliv soudkyně původně zvažovala, že ho vyslechne. "Účastník je vyslýchán, jen když s tím souhlasí, teprve v tom případě by se organizovala eskorta. To v daném případě nenastalo," sdělila místopředsedkyně obvodního soudu Alena Novotná.

Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Rath se v žalobě domáhal také toho, aby se KSZ obdobných vyjádření o jeho případu napříště zdrželo. Soudkyně Stamidisová ale tomuto požadavku nevyhověla s tím, že je příliš nekonkrétní. "Soud nemůže uložit žalovanému (KSZ), aby se žádným způsobem nevyjadřoval k trestnímu řízení," podotkla.

Někdejší politik původně žaloval přímo Jiráta, tuto žalobu však soudy zamítly s tím, že ji bývalý hejtman musí nasměrovat na Jirátova zaměstnavatele. KSZ pak požadovalo, aby soud provedl jako důkaz Rathovy policejní odposlechy, na což však Stamidisová nepřistoupila. "Mám za to, že prokazovat ta tvrzení poslechem záznamu odposlechů není v občanskoprávním řízení na místě. Pokud bude odvolání a odvolací soud to nařídí, nic jiného nám nezbyde," poznamenala.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pravomocný rozsudek vynesl pražský vrchní soud letos v červnu. Exhejtmanovi snížil původně uložený trest 8,5 roku vězení a zprostil ho obžaloby ze čtyř dalších žalovaných skutků. Vedle peněžitého trestu mu uložil sedmiletý zákaz působení ve výkonných funkcích v samosprávě. Rath figuruje i ve druhé části korupční kauzy, kterou začal středočeský krajský soud projednávat letos v lednu.