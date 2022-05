Nákladní souprava převážející historické americké tanky na oslavy osvobození do Plzně tehdy na úrovni středočeské obce Ořech a pražské městské části Řeporyje, u tehdejšího dočasného zúžení s omezením kvůli pracím na silnici, narazila do autobusu Vězeňské služby ČR převážejícího devět odsouzených a deset členů eskorty; ten měl bezprostředně předtím menší kolizi. Následky byly fatální. Třiadvacetiletý dozorce zemřel, dalších 14 lidí utrpělo zranění. Hmotná škoda je vyčíslena na více než 16 milionů korun. Tak vysoká je tato částka proto, že po střetu došlo k požáru, který nejen zničil vězeňský autobus, ale také vážně poškodil oba historicky cenné tanky převážené na podvalníku.

Smrtelná nehoda na okruhu: Vězeňský autobus se srazil s kamionem s tanky

Obžalovaným je právě řidič tahače této soupravy. Vinu, kterou mu na základě výsledků policejního šetření přičítá obžaloba, Miroslav K. odmítl. Trvá na tom, že odpovědně přistoupil jak k přípravě transportu, tak k samotnému řízení. „V daném okamžiku jsem udělal všechno, co je v mých silách, abych nehodě zabránil,“ shrnul v jednací síni své stanovisko. Podle něj ho autobus předjel a omezil mu výhled – načež začal brzdit. On také šlápl na brzdu. Aby zabránil střetu, navedl tahač do svodidel. Ani to ale nestačilo. Obžalovaný nepopírá, že se stalo „ohromné neštěstí“. Zdůraznil nicméně, že on má s transporty těžkých nákladů celoživotní zkušenosti.

Státní zástupkyně Hana Vrbová je naopak přesvědčena, že Miroslav K. se dostatečně nevěnoval řízení, a tak nestihl zareagovat, když se autobus jedoucí přes ním srazil s jiným autem; vyčítá mu i rychlost jízdy. Podle obžaloby však šofér pochybil ještě předtím, než vyrazil na cestu. Na dálnici se vypravil v době, kdy tam takovýto transport neměl co dělat – a nadto byl náklad přetížený asi o tři tuny. K tomu Miroslav K. uvedl, že když tanky v muzeu obrněné techniky u Smržovky nedaleko Jablonce nad Nisou nakládal, měl mu majitel říci, že hmotnost je v pořádku: nosnosti soupravy vyhovuje. Míní, že k omylu mohlo dojít při vážení nákladu po nehodě.

Jednání soudu bude pokračovat výslechy svědků a znalců, kteří k případu vypracovali své posudky. Nepochybně v jednací síni dojde i na debatu o tom, že se v dané lokalitě bourá až nezvykle často. Naznačil to i obžalovaný, když v pátek upozornil na 11 jiných nehod. Pokud by byl uznán vinným v souladu s obžalobou, hrozil by mu trest odnětí svobody v trvání od tří do deseti let.