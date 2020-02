Týrání zvířat se nevyhýbá ani Berounsku

Jen těžko si lze představit, co přiměje člověka k takovému zacházení se zvířaty, až to skončí trestním stíháním. Třebaže to není rozhodně příjemná věc, týrání zvířat se nevyhýbá ani Berounsku. Případů sice není mnoho, ale několik jich v minulých letech policisté řešili.

Pes uvázaný k dřevěné ohradě v Loděnicích. Život už mu nikdo nezachránil. | Foto: Policie ČR

Ten aktuální nedávno vyšetřili a jedná se o událost z přelomu srpna a září roku 2019, kdy lidé u obce Loděnice našli uhynulého psa přivázaného vodítkem k plotu. Z trestného činu týraní zvířat viní policisté šestačtyřicetiletou ženu z Berounska. Ta měla 30. srpna 2019 uvázat za pomoci krátkého vodítka psa u dřevěného sloupku plotu mezi ohradníky u pastvin ranče. Šlo o dospělého psa menší rasy. Pes zůstal na místě zcela bez potravy a vody, přestože bylo v těch dnech skutečně velké vedro. „Pes byl vystaven velké míře stresu a při marných pokusech uniknout na svobodu se uškrtil,“ popsala hrůznou smrt zvířete Jana Šteinerová, tisková mluvčí policistů. Tělo nebohého psa pak našli lidé až další den. Hrůzný případ otřásl celým okresem a následovalo pátrání po pachateli, které nakonec bylo úspěšné. Obviněné ženě nyní hrozí tříletý trest odnětí svobody. Obvinili ženu z týraní psa, hrozí jí až tři roky vězení Přečíst článek › Není to však jediný případ, kdy se policisté problematikou zabývali. Často se jedná o situaci, kdy se lidé odstěhují z domu a psa – případně více zvířat – na místě zanechají. Takový případ nastal v roce 2018, kdy nový majitel nemovitosti našel v domě po předchozím majiteli mrtvá hospodářská zvířata. Šlo o prasata, slepice, králíky, ale i psa. Toho tam muž uvázal, pes se uškrtil na řetězu. Případ vyšetřovali celé měsíce, až nakonec pachatel skončil u soudu. „V květnu roku 2019 jsme zahájili trestní stíhání. Nyní je věc u soudu. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až pět let vězení,“ připomněla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Podobný případ pak zaznamenala i berounská městská policie. „Na začátku loňského roku jsme přijali od občana oznámení, že se z jednoho domu odstěhovali lidé, ale zůstal tam po nich pes,“ řekl berounských strážníků Alexandr Scherber. Na místo tedy dorazili muži zákona a skutečně; objevili tam psa bandoga. Ten mívá až šedesát kilogramů. Tenhle ale byl tak vyhladovělý, že měl pouze kolem pětadvaceti. „Majitelé zmizeli, nevědělo se o nich,“ potvrdil Scherber. Psa tak strážníci zajistili a předali odborníkům na léčbu, později skončil v útulku. Případ pak předali Policii ČR. Herec Václav Vydra: Jednu dobu ze mě dělali tyrana koní Přečíst článek ›

