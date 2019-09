Pro šestatřicetiletého kantora z Kladna si policie přišla přímo do školy už letos v únoru. „Obviněn byl ze zločinu pohlavního zneužití, přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, přečinu ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Za to mu hrozí trest až na osm let,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Ve vazbě skončil mimo jiné i proto, že už byl za obdobné jednání odsouzen v roce 2012 Obvodním soudem pro Prahu 9. Podle rozsudku v roce 2008 pohlavně zneužil jednu ze žaček mladší patnácti let a to ve svém bytě v Kladně a také v kabinetu jedné z pražských škol, kde učil. Po téže dívce a po její kamarádce pak požadoval zasílání jejich erotických fotografií.

Pomohla amnestie prezidenta Klause

Za zločin pohlavního zneužívání a přečinu ohrožování výchovy dítěte tehdy dostal dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Z pražské školy musel odejít. Najít si nové místo ve škole mu pomohla amnestie tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause z ledna 2013. Přijala ho ZŠ Beroun.

„Tehdy mi řekl, že se jeho obvinění neprokázalo a jako důkaz předložil čistý trestný rejstřík,“ uvedl ředitel berounské školy Antonín Leopold. Podle něj nebyly s Černým sebemenší problémy.

„Od té doby, co ho policie ze školy odvedla, jsme ho neviděli, ani nevíme, co s ním je. Ptal jsem se na ministerstvu školství, jak máme v takových případech postupovat, ale nic jsem se nedozvěděl. Zůstává tak v naší evidenci jako zaměstnanec, ale nedostává plat,“ líčí ředitel.

Dívky kontaktoval prostřednictvím internetu

Miroslav Černý je nyní ve vazební věznici v Brně. Tam čeká na soud, kde by se měl zodpovídat z pohlavního zneužití nejméně čtyřech dívek z Plzně, Přerovska, Sušice a Jihlavy od července 2017 do ledna 2019. Všechny dívky kontaktoval prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

Na vše se přišlo poté, co vyšlo najevo, že je Černý v nezákonném kontaktu s třináctiletou dívkou z Jihlavy. Tu kontaktoval letos v lednu přes Instagram. Na konci ledna ji napsal, že jede do Jihlavy a chtěl by se s ní setkat. Dívka souhlasila.

Černý skutečně do Jihlavy vyrazil a dívku vzal do místního penzionu. Na pokoji ji svlékl do naha, nasadil jí obojek a vyzkoušel na ní několik sexuálních praktik. Pak ji odvezl domů, o pár hodin později se s ní na hotelu znovu sešel a opět ji zneužil. Kromě toho dívku v průběhu ledna nutil, aby mu posílala fotografie a videa svého obnaženého těla. Totéž požadoval po dívce ze Sušice, s níž se ale osobně nesetkal.

V srpnu 2018 se pak přes Instagram seznámil s nezletilou dívkou z Plzně, která sháněla někoho na doučování z matematiky. Černý na inzerát zareagoval a za dívkou měl do Plzně osobně vyrazit a opakovaně s ní měl pohlavní styk. I po ní chtěl posílat erotické fotky a videa.

Přibližně v polovině roku 2016 se pak měl na sociální síti Omegle seznámit s tehdy teprve třináctiletou školačkou z Přerovska, s níž se začal scházet zhruba po roce a několikrát s ní měl mít pohlavní styk. Vztah měli ukončit v září 2018 po vzájemné dohodě. Během té doby měly dívky obviněnému učiteli naposílat zhruba sto svých erotických fotografií.

Černý se podle informací Deníku hájí tím, že u jedné z dívek nevěděl, že jí ještě není patnáct let. S ostatními neměl pohlavní styk.