„Nyní se nachází ve vazební věznici,“ potvrdila policejní mluvčí Monika Schindlová. Podle zákona ho může soud poslat za mříže až na pět let.

Na čtyřech trestných činech se měl spolu s ním podílet i o rok starší komplic, který je vyšetřován na svobodě. Obviněn je přitom ještě ze dvou dalších. „Protože spáchal jednu z krádeží v době nouzového stavu, může strávit ve vězení až osm let ,“ připomněla Schindlová.

Podle policistů oba muži jezdili po městech a vesnicích, kde kradli, co se dalo. „Vykrádali zejména zaparkovaná auta, jednou se vloupali do domu v Příbrami a jednou do bytu v Březnici. Z vozidel brali oblečení, nářadí, pruty, doklady, ale i nůž, pivo nebo holínky,“ uvedla policistka.

O obydlí zmizelo vedle peněz, foťáků, notebooků nebo telefonů i několik kartonů mléka a vůz značky Nissan Juke v hodnotě 300 tisíc. „Auto bylo nalezeno odstavené v lese na Dobříšsku, chyběla mu však kola, světlomety, zrcátka, panel autorádia a blatníky,“ dodala Schindlová.