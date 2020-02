Neznámého vandala zaujal vlak, který stál na koleji U Cukrovaru vlakového nádraží v Berouně. „Posprejoval motorový vůz s nápisem ve žluté, černé, zelené a bílé barvě o rozměrech přibližně dvacet metrů čtverečních,“ potvrdila Jana Šteinerová, mluvčí policistů.

Policie nyní po pachateli pátrá. Aby se jej podařilo co nejdříve dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. „Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti výtečníka, který znehodnotil tímto způsobem motorový vlak na vlakovém nádraží v Berouně, policisté přivítají, na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158,“ dodala Jana Šteinerová.