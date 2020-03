Aby burcoval veřejné mínění k odporu vůči migrantům, opakovaně v okolí svého bydliště skácel na železniční tratě stromy – do nichž pak skutečně narazily vlaky vezoucí lidi – přičemž se neumělými nápisy snažil budit dojem, že jde o dílo arabsky hovořících teroristů. Nakonec byl dopaden – a za terorismus odsouzen sám. Dostal čtyři roky vězení.

V souvislosti s čerstvou událostí na Příbramsku získal Deník informaci, že by za tímto skutkem mohl stát člověk s podobným smýšlením. Nejnovější informace policie to však vylučují: položit na koleje betonové sloupky bylo spíš jen hloupým nápadem z nudy. „Šlo o výsledek zkratkovitého jednání bez určitého záměru, řekla ve středu Deníku ke zjištěnému motivu policejní mluvčí Monika Schindlová.

Nástraha na kolejích čekala po čtvrté odpolední poblíž Tochovic na regionovu mířící z Berouna do Blatné. Třebaže se nic nestalo, strojvůdce si překážky všiml a vlak s deseti cestujícími včas ubrzdil, policie zahájila stíhání pro obecné ohrožení – s trestní sazbou od tří do osmi let.

Všechny náklady budou dále chtít zaplatit České dráhy. Včetně výdajů za náhradní autobusovou dopravu či za přesčasovou práci personálu, sdělila Deníku Gabriela Novotná z centrály Českých drah. Provoz na trati byl kvůli vyšetřování přerušen na tři hodiny.

Policisté, kteří pachatele hledali i za pomoci psovoda a vrtulníku s termovizí, po dvou hodinách dopadli dvojici podezřelých. „K věku ani pohlaví nebudeme uvádět nic bližšího,“ konstatovala mluvčí Schindlová.