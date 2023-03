Scéna jako z filmového plátna se odehrála na začátku tohoto týdne v Plzeňské ulici v Berouně, kde mezi jedoucími auty pobíhal mladý muž. Řidiči brzdili o sto šest, aby ho nesrazili. Místo vděku měl ale zřejmě vztek - a do aut třískal pěstmi a kopal. Došlo i na skok na kapotu, než ho odvážní kolemjdoucí zastavili.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / - Policie ČR

Nepochopitelné bylo chování čtyřiadvacetiletého muže, který 7. března po devatenácté hodině večerní v berounské Plzeňské ulici vstupoval do jízdní dráhy projíždějících vozidel. Jejich omezováním to ale zdaleka nekončilo, podle policejní mluvčí Michaely Richterové to záhy vygradovalo poničením auta.

„Do několika aut začal kopat, bouchat pěstmi a nakonec vyskočil na kapotu jednoho z vozů, u něhož nohama poškodil čelní sklo. Pak si vybral další automobil, u kterého loktem opakovaně udeřil do okna řidiče,“ popsala řádění muže Richterová s tím, že v tu chvíli byl zpacifikován kolemjdoucími a ti kontaktovali policii.

Berounští policisté mu sdělili v následujícím dni podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví v souběhu s přečinem poškození cizí věci. Škoda, kterou způsobil, přesáhla dvanáct tisíc korun. „V případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodala Richterová.