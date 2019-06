Příběh se začal psát u obce Medonosy na Mělnicku, kde jiné auto předjela modrá Škoda Fabia s ústeckou registrační značkou, jež měla za okny blikající modrá světla imitující majáky. Kvůli jejímu ráznému manévru musel předjetý šofér zastavit – a muž ze soukromé fabie v civilním oblečení, který tvrdil, že je policista, hovořil o spáchání několika přestupků. I když to vypadalo, že se schyluje k vybírání pokuty, nakonec kvapně odjel; zastavený řidič totiž prohlásil, že si na lince 158 jeho příslušnost k policii ověří. Ten pak také zveřejnil záznam z kamery ve svém autě.

Nikoliv falešný policista, ale skutečný

Zprvu se uvažovalo o řádění falešného policajta, záhy však policejní prezidium vyrukovalo s překvapením: jednalo se o policistu skutečného. Do role dopraváka se v době svého volna vžil příslušník cizinecké policie. Jeho počínáním u Medonos se měl zabývat jeho nadřízený – pak však byla věc předána Generální inspekci bezpečnostních sborů kvůli prověření, zda by policistova aktivita nemohla být posuzována jako trestný čin.

K jeho spáchání podle inspekce nedošlo, avšak mohlo by se jednat o kázeňský přestupek. Ten by měl řešit nadřízený služební funkcionář s personální pravomocí – to už se ale nestalo. Policista mezitím podal žádost o odchod do civilu a bylo mu vyhověno, upozornila v sobotu televize Prima. Kázeňské řízení s ním tudíž již vést nelze.

Nárok na výsluhu?

Novinkou Novinek je nyní informace o nároku na výsluhy, jelikož případné spáchání přestupku zpravidla důvodem k odejmutí renty nebývá. Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán nicméně tyto informace odmítl komentovat. K výsluhám bývalých příslušníků se podle jeho slov policie nevyjadřuje – a to jak k jejich výši, tak k samotnému nároku.

Jediným možným trestem, který, jak se zdá, může aktuálně zůstávat ve hře, se jeví projednání přestupku na radnici obce s rozšířenou působností ve správním řízení kvůli neoprávněnému použití modrého majáku. Pokud by k tomu došlo, důkazní situace by nicméně nemusela být tak jednoznačná, jak se věc jeví z laického pohledu.

Spáchání přestupku ano či ne?

Ani v případě, že by spáchání přestupku bylo prokázáno, nelze čekat velké drama: pokuta ve vyměřená za neoprávněné použití majáku úředníky ve správním řízení může dosahovat do výše 2500 Kč. Mimochodem – v takzvaném příkazním řízení s finanční sankcí vyměřenou na místě (což se zpravidla označuje jako „bloková pokuta“) je horní hranice dvoutisícová; policisté by však nespíš trestali i další současně zaznamenané hříchy: překročení rychlosti, přejíždění plné čáry, jízdu na červenou… Pokud by se jednalo o nelegálně používaná modrá světla namontovaná napevno (nikoli tedy třeba o magnetický maják na střechu, obyčejně napájený ze zásuvky zapalovače), mohla by připadat v úvahu i ztráta způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.