Došlo k tomu někdy v době od odpoledne 20. září do 12. října, kdy událost oznámil vedoucí správy parku. „Ve výšce jednoho metru od země pachatel nařezal čtyři osmimetrové smrky pichlavé, kdy dva povalil na zem a dva zůstaly poškozené stát. Tímto jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 40 tisíc korun,“ shrnula Schneeweissová zjištění z policejního spisu. O moc víc toho v něm zřejmě není, jestliže mluvčí konstatovala, že šetření v místě události zatím k dopadení pachatele nevedlo.

Mohlo by se to ale změnit, pokud policisté dostanou správný tip. „Žádají všechny, kteří by k události měli jakékoliv informace, aby je sdělili policistům z OOP Kamenice na telefonní číslo 974 867 160,“ vybízí Schneeweissová veřejnost ke spolupráci.