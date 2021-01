V uplynulých dnech veřejnost i policie zaznamenaly případy vandalismu mířené proti sdíleným elektrokolům. Podle dostupných informací byla poškozena v Berouně nejméně tři kola. Škody už přesáhly částku sto tisíc korun. Viníci se ve všech případech dopustili trestného činu poškození cizí věci.

Poničená elektrokola. | Foto: Fb Nadace Tipsport

Ve dvou případech pachatelé hodili elektrokola do Berounky, v třetím bylo kolo silně poničené. Protože byl pachatel vyrušen kolemjdoucí, nepovedl se mu plán kolo hodit do Berounky dotáhnout do konce. „Policie na tom momentálně intenzivně pracuje. Věříme, že ti lidé budou dopadeni co nejdříve,“ říká provozní ředitel Nextbike Česká republika Tomáš Karpov.