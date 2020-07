VIDEO: Čtrnáct vězňů dopravil za mříže armádní speciál

Historku o tom, že je do kriminálu dopravilo letadlo určené pro přepravu státních činitelů, mohou dalším odsouzeným vyprávět noví obyvatelé několika věznic – a to i ve středních Čechách. A na rozdíl od řady příběhů, které lze v base zaslechnout, je tohle vlastně pravda. Čtrnáct mezinárodně hledaných osob skutečně dopravil do České republiky armádní speciál Airbus A319.

Přílet vojenského speciálu Airbus A319, jehož paluba znamenala pro čtrnáct uprchlíků cestu zpět do ČR a dále do vězení. | Foto: Policie ČR