Značná opilost byla samozřejmě znát na schopnostech šoféra svůj kolos udržet v jízdním pruhu. Na videu, které poskytla středočeská policie, je vidět jak nejistě projíždí vedle osobních aut a chvílemi se vydá i do odstavného pruhu. Jen tak tak si všímá zúžení a nejistě přejíždí do levého pruhu dálnice, kde stejně váhavě pokračuje v jízdě.

Zdroj: Youtube

„Policisté u řidiče, který jel ve směru na Prahu, provedli kontrolu spojenou s orientační dechovou zkouškou. Její výsledek byl i pro samotné příslušníky značně překvapující a nepochopitelný. Muž, ročník 1976, plně naložený tahač sedmnácti paletami cihel řídil s téměř třemi promile alkoholu v dechu,“ sdělila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Jak následně policisté zdokumentovali, v tomto stavu stačil ujet čtrnáct kilometrů, a to mezi 37. až 51. kilometrem dálnice, a ohrozil více jak dvě desítky vozidel. Opilec byl po zajištění umístěn do policejní cely. Jakmile byl schopen výslechu, berounští policisté mu sdělili obvinění z trestného činu obecného ohrožení.

Mladý motorkář nezvládl sjezd z dálnice D5. Po nárazu do značky na místě zemřel

„Soud v tomto případě akceptoval vazbu, a to z důvodu, aby se trestnímu stíhání nevyhýbal. Jak sám obviněný řidič uvedl, večer na odstavném parkovišti vypil půllitrovou láhev vodky a z další láhve ještě asi třetinu. Ráno ale nepociťoval známky opilosti, a proto pokračoval v jízdě do místa určení. S nákladem, který naložil v Belgii, mířil do města Kosova Mitrovice,“ doplnila Suchánková s tím, že policie děkuje všímavému řidiči.

Jen díky jeho reakci a okamžitému řešení situace policisty z dálničního oddělení Rudná nedošlo k žádné dopravní nehodě.