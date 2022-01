Zatím neznámému muži se podařilo ukrást bednu se zbožím pravděpodobně ve chvíli, kdy prodavačka odskočila do skladu a on této situace využil. „Podle dosavadního šetření zatím neznámý pachatel, který měl na sobě modrou bundu, tmavé kalhoty a šedou čepici, odcizil ve čtvrtek 13. ledna v době od 12:58 do 13:00 hodin papírovou krabici s celkem 494 kusy krabiček cigaret různých značek,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.