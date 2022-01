„Dosavadního šetření zatím ukázalo, že pachatel vešel v otevírací době do sportovního centra, kde následně přešel k plechovým dveřím vedoucím do skladu. Do dveří kopal, až se mu je podařilo otevřít. Posléze ze skladních prostor odcizil vybavení na golf, které obsahovalo bagy, hole a měřící techniku,“ popsala mluvčí policie Michaela Richterová.