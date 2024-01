Zatím ale není jasné, jaký bude ve věci další postup. Vyplývá to z informací mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové. Žádné konkrétní poznatky ještě nejsou k dispozici. „Tento případ je stále ještě v prověřování, zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí,“ sdělila Suchánková Deníku. Zda policisté získali od motoristů nějaké záznamy z kamer projíždějících aut, o jejichž poskytnutí v prosinci žádali veřejnost, mluvčí neupřesnila.

Odveta za Putina? Ministr Rakušan visí na plakátu v pytli na mrtvoly

Prozatím není známo – alespoň ne veřejně – kdo za výrobou plakátů a jejich vyvěšením u hlavního silničního tahu I/12 stál. Jen spekulovat lze také o volbě místa i o tom, proč vedle ministra, který je v regionu známý jako bývalý pedagog, pochází z Kolína a tam také v minulosti působil jako starosta, postihl stejný „osud“ rovněž jednoho z nepřehlédnutelných starostů z hlavního města. Jisté je, že autor či autoři přesně věděli, co dělají. Nechyběl totiž ani slovní doprovod: „Vít Rakušan s celou rodinou. Pavel Novotný s celou rodinou.“

V případě Rakušana je vysvětlení jasnější – a Deníku to ostatně potvrdil i on sám. Šlo o zjevnou reakci na jeho někdejší pražský počin, kdy na budově ministerstva vnitra na Letné nechal předloni v říjnu ve spolupráci se spolkem Dekomunizace vyvěsit velkoplošnou plachtu. Ústředním motivem byl byl černý pytel, vak na mrtvá těla, se zipem uzavřeným pod bradou vyobrazeného prezidenta Ruské federace Vladimira Putina; to vše obklopené symboly vlajek České republiky a Ukrajiny.

Zmínka o rodině byla drsná

„Zobrazit mě v pytli na mrtvoly, to chápu jako test, jestli ustojím to, co servíruji jiným. A to já ustojím,“ sdělil Rakušan Deníku poté, co byl na výskyt plakátů na Kolínsku upozorněn. Zarazila ho však zmínka o rodině, což je podle jeho vyjádření „nechutné“. „Vypovídá to mnohem víc o autorovi než o mně,“ míní ministr.

Podle zjištění Deníku by právě doplňující slova mohla případně odhalenému původci plakátů možná i přitížit. Mohla – ale nemusela; záleželo by na právním posouzení věci. A to zřejmě zase ovlivní hodnocení obsažené ve znaleckém vyjádření. V prosinci Suchánková uvedla, že policisté zahájili trestní řízení pro možné podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Stále však není jasné, zda prověřovaný skutek skutečně nese rysy tohoto trestného činu – či případně jiného.