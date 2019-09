/FOTOGALERIE/ Případ vraždy starší pumpařky, která zemřela loni v noci na 3. prosince při loupežném přepadení benzinové pumpy o Nelahozevsi na Mělnicku, začal ve čtvrtek 5. září řešit středočeský krajský soud. Před trestním senátem Roberta Pacovského stanuli vazebně stíhaní muži žijící poblíž místa činu, které policie zadržela v polovině ledna - 33letý David Š. bydlící ve Vojkovicích a o šest let mladší Ivan H. z Kralup nad Vltavou.

Staršímu z nich, který má s trestním řízením zkušenosti už v souvislosti s delikty spáchanými v minulosti, by v případě uznání viny mohl hrozit až výjimečný trest (v tomto případě odnětí svobody v trvání do 30 let; podmínky pro případné doživotí nejsou splněny). Právě on podle obžaloby střílel z nelegálně držené pistole, ačkoli žena z obsluhy čerpací stanice stojící u frekventované silnice II/608 nekladla odpor; naopak – před vetřelci maskovanými kuklami se snažila schovat.